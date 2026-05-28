Scooterrijder zwaargewond bij ongeluk in Sprang-Capelle, botsing met auto

Een auto is donderdagmiddag op een scooter gebotst op de Tilburgseweg in Sprang-Capelle. Een man raakte bij het ongeluk zwaargewond. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond half een. Een automobilist wilde een oprit op rijden. Ze maakte een bocht en reed daarbij over het bromfietspad, maar zag een scooterrijder over het hoofd.

Mogelijk werd het zicht van de vrouw geblokkeerd door een hoogwerker die in de berm stond geparkeerd. De man op de scooter raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor, wat gebruikelijk is bij dit soort ongelukken.