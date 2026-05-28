Tientallen huishoudens in Lieshout zonder water, juist nu het zo warm is

Genoeg water drinken is belangrijk met dit weer, maar in een deel van Lieshout is dat donderdag al uren een uitdaging. Door een lekkage komt er rond de Molenheide bij tientallen huizen geen water uit de kraan. Brabant Water is druk bezig het lek te repareren.

Tientallen aansluitingen Het gaat om tientallen aansluitingen in straten tussen Lieshout en Gerwen die zonder water zitten. Dit onder meer in de Fazantlaan, Deense Hoek, Bosrand en Heicamp. Donderdagochtend hadden ook 750 gebouwen in Gerwen geen water, maar dat probleem is ondertussen verholpen.

Volgens een woordvoerder van Brabant Water is het lek 'complex' en is de verwachting dat het water halverwege de avond weer gaat stromen. "Het is een lastige klus. We moeten onder een asfaltweg door en er staan een paar bomen waar de leiding dichtbij loopt", legt de woordvoerder uit. "Er wordt met man en macht aan gewerkt."

Ook bij B&B de Molenheide in Lieshout komt donderdagmiddag geen water uit de kraan. “Voor onze deur zijn ze bezig met de reparaties”, vertelt eigenaresse Lida de Win. “Je kunt eigenlijk helemaal niks zonder water, dat is lastig.” Op het moment zijn er geen gasten in de B&B die last hebben van de situatie. “Een monteur heeft ons verteld dat ze op zeven plekken bezig zijn om het probleem te verhelpen”, vertelt ze verder.

Melding gemaakt

Bij Brabant Water was woensdagavond al bekend dat mensen last hadden van een lage waterdruk. Dat merkte ook Anita Maassen uit Lieshout. "Toen heeft iemand een melding gemaakt. We konden ook nergens vinden wat er aan de hand was", zegt ze. De volgende ochtend ging het zelfs een stapje verder, want volgens haar kwam er rond kwart voor elf helemaal geen water meer uit de kraan.

Bij Bavaria hebben ze geen last van het lek. Het bier kan nog gewoon gebrouwen worden, laat de brouwerij weten.

Een woordvoerder van Brabant Water begrijpt dat het vervelend is dat mensen zonder water zitten, zeker met dit warme weer: "Ik kan me voorstelen dat mensen behoefte hebben aan water. We doen in ieder geval ons best het te verhelpen."