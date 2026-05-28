Wie file op A27 wil ontwijken, mag straks niet meer via de sluiproute

Automobilisten die tussen Hank en Sleeuwijk de files op de A27 proberen te omzeilen, moeten binnenkort een andere route zoeken. In Dussen, Hank, Nieuwendijk en Uppel komen inrijverboden op verschillende wegen. Tijdens de ochtendspits mogen daar alleen nog mensen komen die er echt moeten zijn, zoals bewoners of bezoekers.

Het verbod geldt op werkdagen tussen zes en negen uur 's ochtends. In Uppel komt er ook een gebied waar je de hele dag niet zomaar in mag rijden. Bestemmingsverkeer blijft wel welkom. Volgens wethouder Hans Tanis wil de gemeente Altena zo de overlast terugdringen. “We willen de leefbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren, maar bewoners moeten natuurlijk wel gewoon bereikbaar blijven.”

De gemeente verwacht dat de maatregel nog voor de zomer ingaat. Dan worden ook nieuwe verkeersborden geplaatst. Navigatiesystemen worden aangepast, zodat niemand voor verrassingen komt te staan. "Hiermee wordt een deel van het sluipverkeer al aan de voorkant weggehouden", laat de gemeente weten.

Andere maatregelen

Er gebeurt meer dan alleen het plaatsen van borden. Op sommige plekken komen drempels en wegversmallingen. Een deel daarvan is al aangelegd. Ook worden op een aantal locaties de voorrangssituaties aangepast.

Wie zich niet aan de regels houdt, loopt het risico op een boete. "Handhavers nemen dit alles mee in hun reguliere rondes", zegt de gemeente. "Dit sluit aan bij de manier waarop andere verkeersmaatregelen worden gecontroleerd."