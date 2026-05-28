Rijdende caravan vliegt in de fik voor restaurant, eigenaar schiet te hulp
Lars de Bruijn van restaurant Flore in Rijsbergen zat donderdagmiddag nietsvermoedend op zijn terras toen hij ineens een brandende caravan voorbij zag razen. De restauranteigenaar haastte zich met een brandblusser naar de caravan, sloeg een ruit in en begon te blussen. Maar Lars wist niet te voorkomen dat de sleurhut compleet in vlammen opging. "Als het eenmaal fikt, gaat het hard", zegt hij.
Lars zat donderdagmiddag samen met een vertegenwoordiger op het terras toen hij ineens rook zag. Kort daarna zag hij een brandende caravan voorbijrijden. "De vlammen sloegen al uit het dak", vertelt de restauranteigenaar.
De brandende caravan stopte achter het terras van restaurant Flore. "Godzijdank reed hij een stukje door, voorbij het restaurant. Ons personeel stond al voor het raam en dacht: wat gebeurt hier?"
Lars twijfelde geen moment en ging met een kleine brandblusser op het vuur af. "Er kwam al wat zuurstof bij het vuur, maar ik heb toch de ruit ingeslagen en geprobeerd te blussen."
"Als het eenmaal fikt, gaat het snel."
Ook de brandweer was er vlug bij, maar toch wisten ook deze 'hulptroepen' niet te voorkomen dat de caravan in vlammen opging. "Er is niks meer van over", vertelt de restauranteigenaar. Ook een stukje heg van de buurman van Lars ging in vlammen op.
De bestuurder van de auto die de de caravan trok, kwam met de schrik vrij. "Hij is een bekende van me. Hij was onderweg naar een evenement in Wernhout, maar moet nu een andere slaapplek zoeken", weet Lars.
De auto raakte niet beschadigd. De bestuurder wist de caravan op tijd los te koppelen en door te rijden tot de berm. "Op de rotonde hier vlakbij merkte hij al dat de gordijnen in de fik stonden. Dan schrik je natuurlijk, maar als het eenmaal fikt, gaat het snel", zegt Lars.
Toch is de ondernemer opgelucht dat er niemand gewond is geraakt en de schade, afgezien van de caravan, beperkt is gebleven. "In een dorp probeer je elkaar te helpen", verklaart hij zijn poging het vuur te blussen.