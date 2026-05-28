Verre vakantie te duur? Ga naar 'n ouderwetse camping, oppert Frank Lammers

Waarom duizenden euro's betalen voor een verre reis als je ook voor veel minder geld twintig minuten van huis op de camping kunt zitten? Dat oppert Frank Lammers in de Omroep Brabant-podcast 'Ni Na Lammers Luisteren': "Wij gingen elk jaar naar Roggel!"

Frank Lammers heeft vakantie en dus alle tijd om terug te denken aan die 'goeie ouwe' vakanties uit zijn jeugd. "Ik kom nog uit de tijd dat we elk jaar naar Roggel gingen. Naar camping de Leistert. Ik denk dat het twintig minuten van ons thuis was, want dan kon ons moeder thuis nog de was doen", memoreert Frank in de podcast, die hij samen met Nina van den Broek maakt voor Omroep Brabant. "Je hóeft niet drie weken naar Griekenland of een rondreis door Zuid-Afrika te maken", vindt Frank. "Camping de Leistert is ook keileuk. Ik was als kind dolgelukkig. Niks zwemparadijs, maar eenpansgerechten op een gasstelletje en blikjes smac. We aten zelfgemaakte ijsjes van ranja. Dat was een heerlijk ijsje!"

We zijn in de loop der jaren verwend geworden als het gaat om vakanties, vindt Frank. "We gingen later wel eens naar Duitsland en een keer naar Zwitserland. Het was al een ultieme luxe als we met de auto naar een veel te klein appartement gingen. Maar dat is gegroeid naar dat iedereen naar de Dominicaanse Republiek of Costa Rica moet kunnen, anders zijn we niet meer tevreden." Beluister de nieuwste aflevering van 'Ni Na Lammers luisteren' in je favoriete podcast-app of hieronder:

In de podcast wordt een onderzoek van het AD aangehaald, waaruit blijkt dat het voor twee derde van de Nederlanders een financiële uitdaging is om midden in de zomer op vakantie te gaan. "Het luxeperspectief is veranderd. En ik vind het heel kut als mensen geen vakantie kunnen betalen, maar er zijn genoeg plekken waar je wel nog op vakantie kunt en waar het wel betaalbaar is", zegt Frank. "Je kan altijd wel iets verzinnen. In Zweden kan je gratis kamperen, ga je toch daar naartoe?"

Frank en Nina van den Broek achter de bar tijdens de opnames van de podcast 'Ni Na Lammers Luisteren' (foto: Omroep Brabant).