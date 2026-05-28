Auto en vrachtwagen botsen frontaal: jong kind en vrouw gewond

Vandaag om 16:24 • Aangepast vandaag om 18:18

Een jong kind en een automobiliste zijn donderdagmiddag gewond geraakt bij een frontale botsing op de Vijf Eikenweg tussen Oosterhout en Rijen. De weg werd na het ongeluk tussen de auto, waarin de vrouw en het kind zaten, en een vrachtwagen in beide richtingen afgesloten voor verkeer. 

Hoe het precies kon misgaan, is niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde op de N-weg tussen Oosterhout en Rijen. De auto en de vrachtwagen kwamen frontaal met elkaar in botsing.

De vrouw en het jonge kind raakten daarbij gewond. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. De schade aan beide voertuigen is flink. De auto kwam deels tegen de vangrail tot stilstand.

  • De automobiliste en het kindje raakten gewond (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
  • De weg werd afgesloten in beide richtingen (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
  • De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).

