Slaaptips en waarschuwing voor onweer: dit gebeurde vandaag in Brabant

Van slaaptips bij het warme weer en de kans op onweersbuien. Er gebeurde deze woensdag weer van alles in de provincie. Hier lees je de vijf verhalen die je vandaag gelezen moet hebben.

Lig jij ook te woelen in bed door de hitte? Jan de Slaapman legt uit waar het misgaat. De grootste fout: te lang buiten blijven zitten als het licht is. Je brein blijft dan denken dat het dag is, waardoor je activiteitshormoon cortisol hoog blijft en melatonine - nodig om te slapen - juist laag. Zijn advies: zoek twee uur voor het slapengaan de duisternis op. Powernaps kunnen helpen, maar niet langer dan twintig minuten. Anders bouw je te veel slaapdruk af. Lees hier zijn verhaal.

Het weer verandert komend weekend. Na twee dagen met temperaturen tot 32 graden verwacht weerman Jeroen Elferink vrijdagavond flinke onweersbuien in het oosten van Brabant. Zaterdag wordt het nog 28 graden met mogelijk een bui in het zuiden, zondag koelt het af naar 22 graden. Volgende week blijft het rond die temperatuur met af en toe regen. De natuur snakt naar water, aldus de weerman. Check het hier.

Twee broers uit Raamsdonksveer hadden al twee jaar letterlijk slaande ruzie. De gemoederen liepen zo hoog op dat de oudste broer een kort geding aanspande. In de rechtbank in Breda bleken er twee waarheden te bestaan over incidenten als vechtpartijen, bedreigingen en zelfs poging tot doodslag. De rechter wilde geen vonnis uitspreken, maar liet beide partijen ter plekke afspraken maken: uit elkaars buurt blijven, geen bedreigingen en geen confrontaties aangaan. Beide families tekenden en de spanning verdween. Lees het hele verhaal hier.

De Baronielaan in Breda is de Brabantse koploper in miljoenenwoningen, met 190 huizen van een miljoen euro of meer. Makelaar Jan-Joost van Dijk legt uit waarom: het is een historische laan met statige panden, drie verdiepingen, en een toplocatie tussen stad en Mastbos. Met één miljoen ben je er vaak niet - veel panden gaan richting 1,4 tot 1,6 miljoen. Bewoners waarderen de ruimte en ligging, al is er ook kritiek op het te harde verkeer. Hier lees je hun analyse.

