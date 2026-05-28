68 jaar oude straaljager uit Koude Oorlog landt op vliegbasis Gilze-Rijen

Het was een bijzondere dag voor vliegtuigspotters bij vliegbasis Gilze-Rijen. Daar landde een Mikojan-Goerevitsj toestel, ook wel bekend als de MiG-17. De 68 jaar oude straaljager uit de voormalige Sovjet-Unie trok donderdag heel wat bekijks. "Dit wil toch niemand missen?"

Voor veel spotters was het de eerste keer dat ze de straaljager echt konden zien vliegen. Ook de 17-jarige Thomas wilde dat moment niet missen en stond al op tijd klaar. "Dit kon ik niet laten gaan", zegt hij.

De MiG vertrok donderdagochtend vanuit Polen, op weg naar een vliegshow in Engeland. In de middag maakte het toestel een tussenstop in Gilze-Rijen om bij te tanken.

"Het is een vliegend stuk erfgoed met veel historische waarde. Een Russisch vliegtuig, gemaakt in Polen, dat heeft gevlogen tijdens de Koude Oorlog. Dat is een flinke tijd geleden, maar juist daarom moeten we 'm blijven bekijken. We moeten 'm niet vergeten."

In Europa zijn er nog maar weinig exemplaren van de MiG-17 te vinden, in Amerika vind je er nog iets meer. "Naar schatting zijn er nog vijftien die kunnen vliegen", zegt spotter Daniel, met zijn fotocamera in de aanslag. "Ze zijn best zeldzaam en bijna zeventig jaar oud. Dat wil toch niemand missen?"

Geduld

Het geduld van de spotters werd wel op de proef gesteld. Eigenlijk zou het toestel al in de ochtend landen, maar dat werd wat later. Toch wachtten de spotters rustig af. "Dat hoort erbij", vindt Thomas. "Ik heb mijn camera en wat eten bij me, zodat ik niet chagrijnig word", lacht hij.

Daniel blijft ook geduldig. "Er zijn hier genoeg andere spotters waar ik een praatje mee kan maken. Ik maak ondertussen wat proeffoto’s van de helikopters die hier vliegen, zodat ik de MiG straks zo goed mogelijk op de foto krijg."

De jonge spotter kan zijn enthousiasme moeilijk verbergen. Hij heeft zelfs kunnen regelen dat hij vandaag later naar school mag. "Als de MiG weer is opgestegen, ga ik weer terug naar school hoor", zegt hij geruststellend. "Ik heb dit toestel nog nooit in het echt zien vliegen. Ik heb er heel veel zin in om 'm te gaan zien."