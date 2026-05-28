Rico Verhoeven wil excuses én nieuwe kans tegen Usyk

Verhoeven bezorgde Usyk lange tijd problemen en was dicht bij een van de grootste verrassingen in de boksgeschiedenis, voordat hij in de elfde ronde tegen de grond ging, schrijft de BBC.

De wedstrijd werd vervolgens gestopt te midden van een late aanvalsgolf, waarbij herhalingen suggereren dat de bel voor het einde van de ronde mogelijk al had geklonken.

"Ik wil gewoon excuses. Wat kunnen we anders doen? Ik kan niets meer eisen," vertelde de 37-jarige uit Halsteren aan BBC Sport. Verhoeven zegt dat zijn team de volgende ochtend in beroep is gegaan bij de WBC.

"Fouten kunnen gemaakt worden, want we zijn allemaal mensen en dat is oké," voegde hij eraan toe. "Maar eigenlijk wil ik alleen maar horen: 'Ja, sorry jongens, dit had anders kunnen lopen - dit is iets waar we naar moeten kijken en hopelijk gebeurt dit niet meer in de toekomst'.

"Dat is alles, en laten we vanaf daar verdergaan en ons voorbereiden op de revanche."