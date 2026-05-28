Rico Verhoeven wil excuses én nieuwe kans tegen Usyk
Rico Verhoeven heeft een rematch geëist met de wereldkampioen zwaargewicht Oleksandr Usyk. In een gesprek met Britse omroep BBC zei Verhoeven ook dat hij excuses wil van de officials na de controversiële stopzetting van de bokswedstrijd in Egypte afgelopen zaterdag.
Verhoeven bezorgde Usyk lange tijd problemen en was dicht bij een van de grootste verrassingen in de boksgeschiedenis, voordat hij in de elfde ronde tegen de grond ging, schrijft de BBC.
De wedstrijd werd vervolgens gestopt te midden van een late aanvalsgolf, waarbij herhalingen suggereren dat de bel voor het einde van de ronde mogelijk al had geklonken.
"Ik wil gewoon excuses. Wat kunnen we anders doen? Ik kan niets meer eisen," vertelde de 37-jarige uit Halsteren aan BBC Sport. Verhoeven zegt dat zijn team de volgende ochtend in beroep is gegaan bij de WBC.
"Fouten kunnen gemaakt worden, want we zijn allemaal mensen en dat is oké," voegde hij eraan toe. "Maar eigenlijk wil ik alleen maar horen: 'Ja, sorry jongens, dit had anders kunnen lopen - dit is iets waar we naar moeten kijken en hopelijk gebeurt dit niet meer in de toekomst'.
"Dat is alles, en laten we vanaf daar verdergaan en ons voorbereiden op de revanche."
Toekomst onduidelijk
Verhoeven was meer dan 4000 dagen lang wereldkampioen kickboksen, maar had vóór het gevecht van zaterdag slechts één professionele bokswedstrijd achter zijn naam staan, een overwinning op een minder bekende tegenstander in 2014.
De ongeslagen Usyk is daarentegen een onbetwiste kampioen in twee gewichtsklassen, nadat hij eerst domineerde in het cruiserweight en vervolgens onbetwist wereldkampioen zwaargewicht werd.
De 39-jarige Oekraïner is nog steeds ongeslagen in 25 professionele gevechten en wordt algemeen beschouwd als een van de beste vechters van zijn tijd.
"Zijn nalatenschap is sowieso al geweldig, maar ik denk zeker dat we een barst hebben geslagen in de man die als onoverwinnelijk werd beschouwd," zei Verhoeven.
Hij weet nog niet zeker of er direct een rematch komt. De Duitser Agit Kabayel is de verplichte WBC-uitdager voor Usyks titel en stond eerder al tegenover de kampioen in de ring in Caïro.
"Ik ben net begonnen met boksen, dus deze wereld is nieuw voor me. Ik weet niet precies hoe het werkt. Ik laat het gewoon op me afkomen, maar ik weet dat ik de wereld heb verrast," voegde Verhoeven eraan toe.
Mocht de rematch niet doorgaan, dan staat Verhoeven "open" voor een mogelijk gevecht met voormalig UFC-kampioen Francis Ngannou, die Tyson Fury bijna versloeg tijdens zijn boksdebuut voordat hij werd verslagen door Anthony Joshua.
"Laten we afwachten wat er op ons pad komt. Maar ik moet eerlijk zijn, het moet wel iets groots zijn. Ik voel me de onofficiële koning," zei hij.