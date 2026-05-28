Man verkracht ex-vriendin na aanvragen van uitkering, zes jaar cel geëist

Een afspraak tussen twee exen eindigt in september in een nachtmerrie. De vrouw was bij haar ex-vriend (20) in Veldhoven op bezoek om een uitkering voor zichzelf aan te vragen. Hij zou haar daarbij helpen, omdat hij er meer vanaf wist. Volgens de vrouw heeft de ex-vriend haar daarna in zijn woning vastgebonden met een sjaal en twee keer verkracht. De officier van justitie eiste donderdag in de rechtbank in Den Bosch een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes jaar.

Daarnaast concludeerde een arts dat het slachtoffer onder meer verwondingen had op haar handen, borst, buik en armen na de verkrachtingen. Al dit bewijs ondersteund volgens het OM de verklaringen van het slachtoffer.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) ligt er in de zaak opvallend veel bewijs. “Anders dan in veel andere zaken”, benadrukte de officier van justitie in de rechtbank. Volgens haar is er geen enkele aanwijzing dat het slachtoffer een motief zou hebben om het verhaal te verzinnen. Zo heeft Forensische opsporing op twee keukenmessen van de verdachte bloed gevonden van het slachtoffer. Ook is er speeksel van haar op de sjaal van de verdachte gevonden en lagen in de woning verschillende stukken tape op de grond.

Verdachte ontkent

De verdachte gaf tijdens de zitting voor een deel van de sporen een verklaring. Zo stelde hij dat de duct tape als pleister zou zijn gebruikt en nodig was om een foto van zijn vriendin op te hangen. Maar hij zou haar nooit hebben verkracht, omdat de twee nog geliefden zouden zijn geweest. "Ze was mijn vriendin, we woonden samen en ik wilde kinderen met haar. Ik kan haar niet hebben verkracht. Ik word erin geluisd", verklaarde hij.

De officier van justitie geloofde niks van het verhaal van de man en benadrukte dat verkrachting ook binnen een relatie kan plaatsvinden. "Het moeten doodenge momenten zijn geweest voor het slachtoffer. Zij heeft gevreesd voor haar leven toen dit gaande was. Haar lichaam was een object waar zij niet zelf over kon beschikken", lichtte de officier toe.

'Ik spreek niemand'

De advocaat van het slachtoffer las tijdens de zitting een verklaring namens het slachtoffer voor, waarin duidelijk werd wat de impact van de gebeurtenis op haar leven heeft gehad. "Het heeft mijn vertrouwen in mensen beschadigd", liet zij weten. "Ik spreek bijna niemand los van mijn familie, ben bang om naar buiten te gaan en slaap slecht. Ook beleef ik de gebeurtenis telkens opnieuw en blijft het mij achtervolgen."

De verdachte zelf zei in de rechtbank dat hij het zwaar heeft met de beschuldigingen. “Ik heb veel stress en vind het zwaar." Hij zou volop bezig zijn geweest om zijn leven op orde te krijgen en een toekomst met het slachtoffer voor zich hebben gezien. "En nu overkomt mij dit."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in deze zaak.