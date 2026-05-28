Auto knalt tegen boom en belandt op zijkant, man mogelijk onder invloed

Een auto is donderdagavond uit de bocht gevlogen, tegen een boom geknald en vervolgens op de zijkant beland op de Kuilenrode in Hooge Mierde. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest en is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over zeven. Door de klap tegen de boom belandde de auto op de zijkant. De hulpdiensten kwamen massaal op het ongeluk af.

Wonder boven wonder bleef de bestuurder vrijwel ongedeerd. Toch is hij onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij onder invloed van alcohol of drugs zou hebben gereden.

De weg is afgesloten geweest voor al het verkeer. De auto, die flink beschadigd raakte, is geborgen en de boom is opgeruimd.