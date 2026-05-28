Navigatie overslaan
Ontdek

Auto knalt tegen boom en belandt op zijkant, man mogelijk onder invloed

Vandaag om 21:26 • Aangepast vandaag om 21:59
De auto belandde op zijn kant (Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink ).
De auto belandde op zijn kant (Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink ).

Een auto is donderdagavond uit de bocht gevlogen, tegen een boom geknald en vervolgens op de zijkant beland op de Kuilenrode in Hooge Mierde. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest en is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde rond kwart over zeven. Door de klap tegen de boom belandde de auto op de zijkant. De hulpdiensten kwamen massaal op het ongeluk af.

Wonder boven wonder bleef de bestuurder vrijwel ongedeerd. Toch is hij onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij onder invloed van alcohol of drugs zou hebben gereden.

De weg is afgesloten geweest voor al het verkeer. De auto, die flink beschadigd raakte, is geborgen en de boom is opgeruimd.

De man bleef vrijwel ongedeerd (Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink ).
De man bleef vrijwel ongedeerd (Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink ).
De man is naar het ziekenhuis gebracht (Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink ).
De man is naar het ziekenhuis gebracht (Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink ).
De auto is zwaar beschadigd (Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink ).
De auto is zwaar beschadigd (Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink ).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.