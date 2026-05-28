Brand in appartement leidt tot ontdekking klein drugslab

In een appartement aan de Burgemeester Molenaarhoeven in Rosmalen is donderdagavond een klein drugslab ontdekt, waar synthetische drugs werden gemaakt. De hulpdiensten kwamen onder andere jerrycans op het spoor, omdat er brand woedde in het appartement. De bewoner is aangehouden.

De brandweer werd in eerste instantie gealarmeerd voor een brand in het appartement, dat boven een cafetaria zit en waar meerdere appartementen omheen zitten. Met twee bluswagens, een waterwagen en een autoladder wist de brandweer het vuur te bestrijden.

Jerrycans

Daarna deden de brandweerlieden een bijzondere ontdekking. In het appartement vonden zij spullen voor de productie van synthetische drugs. Het zou onder andere gaan om jerrycans. Volgens de politie gaat het om een kleinschalige productieruimte voor synthetische drugs. Of er ook drugs zijn gevonden, is niet duidelijk.

De bewoner van het appartement is aangehouden. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen van de politie komt naar het appartement voor onderzoek. Of de spullen de brand hebben veroorzaakt, is niet duidelijk.