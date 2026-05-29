Gewonde na ongeluk in Oss, auto schoot over rotonde

Vandaag om 05:46 • Aangepast vandaag om 10:42

Een auto is donderdagavond zwaar beschadigd na een ongeluk op de Graafsebaan in Oss. Het voertuig raakte van de weg, schoot over een rotonde en kwam verderop tot stilstand in een berm. De bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. 

Toen de auto rond elf uur van de weg raakte, ramde die een lantaarnpaal, reed door bosjes en schoot over een rotonde. Het voertuig belandde verderop in een aflopende berm.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de bestuurder uit de auto te bevrijden. De man is behandeld in een ambulance en vervolgens naar een ziekenhuis gebracht. 

De weg lag bezaaid met brokstokken van de auto. Na het ongeluk werd verkeer omgeleid. 

Het is niet bekend hoe de auto van de weg kon raken. 

Ongeluk in Oss (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
