Navigatie overslaan
Ontdek

Nepagenten klemgereden na korte achtervolging bij Helmond

Vandaag om 08:40 • Aangepast vandaag om 10:01
Mogelijke nepagenten klemgereden na korte achtervolging (foto: politie).
Mogelijke nepagenten klemgereden na korte achtervolging (foto: politie).

Twee jongens zijn opgepakt na een melding over nepagenten. De politie kreeg vanuit Limburg bericht dat er mensen onderweg waren die zich mogelijk voordeden als agenten.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De verdachten zouden zijn gevlucht in een auto. Door een snelle samenwerking tussen verschillende politieteams kon die auto worden opgespoord. Op de N266 richting Helmond volgde een korte achtervolging, waarna de wagen werd klemgereden.

In de auto zaten twee jongens. Zij zijn allebei aangehouden. Volgens de politie Helmond zijn er geen waardevolle spullen gevonden. Het lijkt er daardoor op dat de mogelijke nepagenten geen buit hebben gemaakt.

De politie in Limburg onderzoekt de zaak verder.

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Instagram te accepteren en de inhoud te bekijken.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.