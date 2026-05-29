Nepagenten klemgereden na korte achtervolging bij Helmond
Vandaag om 08:40 • Aangepast vandaag om 10:01
Twee jongens zijn opgepakt na een melding over nepagenten. De politie kreeg vanuit Limburg bericht dat er mensen onderweg waren die zich mogelijk voordeden als agenten.
De verdachten zouden zijn gevlucht in een auto. Door een snelle samenwerking tussen verschillende politieteams kon die auto worden opgespoord. Op de N266 richting Helmond volgde een korte achtervolging, waarna de wagen werd klemgereden.
In de auto zaten twee jongens. Zij zijn allebei aangehouden. Volgens de politie Helmond zijn er geen waardevolle spullen gevonden. Het lijkt er daardoor op dat de mogelijke nepagenten geen buit hebben gemaakt.
De politie in Limburg onderzoekt de zaak verder.
