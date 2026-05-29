Politie toont foto verdachte: ring overleden partner vrouw (91) is gestolen

De politie heeft een herkenbare foto gedeeld van de verdachte die met de bankpas van een opgelichte vrouw uit Den Bosch geld zou hebben gepind. De vrouw van 91 werd op 17 april slachtoffer van nepagenten. Daarbij raakte een ring van haar overleden partner kwijt, een horloge en haar bankpas kwijt.

De vrouw werd die avond rond halfzeven gebeld door iemand die zich voordeed als agent. Die vertelde haar dat er geprobeerd was in te breken in een van de woningen in haar appartementencomplex. Een halfuur later stond er een jongeman bij haar voor de deur, ook hij deed zich voor als politieagent. De vrouw moest van de nepagent aan de telefoon al haar sieraden op tafel leggen. De zogenaamde agent aan de deur zou daar foto’s van maken voor de verzekering. Daarna nam hij de spullen mee.