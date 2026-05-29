Ring gestolen van partner 91-jarige vrouw, politie deelt foto verdachte

De politie heeft een herkenbare foto gedeeld van de verdachte die met de bankpas van een opgelichte vrouw uit Den Bosch geld zou hebben gepind. De 91-jarige vrouw werd op 17 april slachtoffer van nepagenten. Daarbij raakten een ring van haar overleden partner, een horloge en haar bankpas kwijt.

De vrouw werd die avond rond halfzeven gebeld door iemand die zich voordeed als agent. Die vertelde haar dat er geprobeerd was in te breken in een van de woningen in haar appartementencomplex. Een halfuur later stond er een jongeman bij haar voor de deur, die zich ook voordeed als politieagent. De vrouw moest van de nepagent aan de telefoon al haar sieraden op tafel leggen. De zogenaamde agent aan de deur zou daar foto's van maken voor de verzekering. Daarna nam hij de spullen mee.