Ring gestolen van partner 91-jarige vrouw, politie deelt foto verdachte
De politie heeft een herkenbare foto gedeeld van de verdachte die met de bankpas van een opgelichte vrouw uit Den Bosch geld zou hebben gepind. De 91-jarige vrouw werd op 17 april slachtoffer van nepagenten. Daarbij raakten een ring van haar overleden partner, een horloge en haar bankpas kwijt.
De vrouw werd die avond rond halfzeven gebeld door iemand die zich voordeed als agent. Die vertelde haar dat er geprobeerd was in te breken in een van de woningen in haar appartementencomplex. Een halfuur later stond er een jongeman bij haar voor de deur, die zich ook voordeed als politieagent.
De vrouw moest van de nepagent aan de telefoon al haar sieraden op tafel leggen. De zogenaamde agent aan de deur zou daar foto's van maken voor de verzekering. Daarna nam hij de spullen mee.
Wat werd er gestolen?
Het gaat onder meer om een gouden trouwring van haar overleden moeder, een witgouden ring met een briljantje van haar overleden partner, een horloge van het merk DD en haar bankpas.
Met die bankpas werd later die avond twee keer gepind bij de Geldmaat aan de Pettelaarseweg in Den Bosch. Er werd 450 euro en 50 euro opgenomen. Volgens de politie gebeurde dat rond acht uur 's avonds.
De verdachte die daar pinde, is nu herkenbaar in beeld gebracht. Volgens de politie is hij vermoedelijk minderjarig. Daarom werd hij eerder een week lang onherkenbaar getoond, zodat hij de kans kreeg zichzelf te melden. Dat heeft hij niet gedaan.
Het signalement van de jongen die bij de vrouw thuis is geweest, komt volgens de politie overeen met dat van de verdachte die geld pinde. De politie vraagt mensen die hem herkennen om zich te melden.