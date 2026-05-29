Verkeersveelpleger uit Sint-Michielsgestel raakt rijbewijs en auto’s kwijt

Een man uit Sint-Michielsgestel is veroordeeld voor levensgevaarlijk rijgedrag. Hij reed onder meer ruim 130 kilometer per uur op een smalle 60-weg waar ook fietsers reden, filmde zijn ritten en deelde de beelden op Instagram.

Hij had eerder al een waarschuwingsbrief ontvangen vanuit het project 'Op de radar', een politie-initiatief gericht op bestuurders die stelselmatig de verkeersveiligheid in gevaar brengen, maar die brief had geen effect.

De verkeerspolitie Oost-Brabant ontving in november meldingen over een bestuurder die zich gevaarlijk gedroeg in het verkeer. Het bleek te gaan om een zogenoemde verkeersveelpleger.

Actiedag

Na een voorbereidingsperiode hield de politie een gerichte actiedag. Met meerdere eenheden zagen agenten hoe de man opnieuw de fout in ging: hij verleende geen voorrang, haalde rechts in, driftte en reed veel te hard. De politie greep in en hield de man aan bij Berlicum.

Zijn telefoon en camera werden in beslag genomen. Op die apparaten trof de politie naar eigen zeggen nog veel meer beelden van levensgevaarlijke ritten.

Deze straf krijgt de man

Vorige week stond de man voor de rechter. Hij werd verdacht van levensgevaarlijk rijgedrag op vijf verschillende momenten en werd voor alle vijf de feiten veroordeeld.

De rechter legde hem een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden op. Ook kreeg hij 240 uur taakstraf. Zijn rijbewijs wordt 21 maanden ingehouden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. De twee auto's die de politie eerder in beslag had genomen, is hij definitief kwijt.