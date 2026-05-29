Veel vertraging op A50 door paardentrailer met lekke banden

Op de A50 richting Oss is vrijdagochtend veel vertraging ontstaan door een paardenwagen met twee lekke banden. De rechterrijstrook is dicht vlak voor knooppunt Paalgraven.

Volgens Rijkswaterstaat is de vertraging rond half twaalf meer dan een uur. De wegbeheerder verwacht dat de rijstrook rond twaalf uur weer vrijgegeven kan worden.

Als de banden gemaakt zijn, kan ook het paard in de trailer zijn weg vervolgen. “Zodat het edele dier zijn of haar weg kan vervolgen”, schrijft Rijkswaterstaat.

Tot die tijd staat de brandweer erbij om de paardenwagen nat te houden zodat de paarden het niet te warm krijgen.