Parkeren op eigen risico, Jaguar besmeurd met vogelpoep in Valkenswaard

"Wat zonde!" Dat roepen de meeste voorbijgangers bij het zien van de zwarte Jaguar die geparkeerd staat aan de Torenstaat in het centrum van Valkenswaard. De auto is helemaal ondergepoept door vogels die nesten hebben in de bomen langs het parkeerterrein.

Verbouwereerd kijkt Berry naar de Jaguar. "Wat ziet 'ie eruit he? Echt Zonde!" Volgens Berry staat de auto al weken op het parkeerterrein onder de bomen geparkeerd. Daar zitten tientallen kauwen en roeken in en die kijken niet waar ze poepen. Het gevolg is dat vooral op de motorkap van de Jaguar een flink plakkaat vogelpoep zit.

Het doet Berry zichtbaar pijn. "Ik heb ook een klassieker, een oude Mercedes", legt hij uit. "Daarmee ga ik elke week naar de wasstraat of ik was 'm zelf. Dat iemand zijn auto zo verwaarloost, daar kan ik me niks bij voorstellen."

Gerrit woont naast het parkeerterrein. Volgens hem weet niemand van wie de Jaguar is en staat de auto daar al heel lang geparkeerd. "Hij staat echt voor schandaal", vindt Gerrit. Volgens hem is de vogelpoep op het parkeerterrein een terugkerend probleem. "In het voorjaar maken kauwen en roeken nesten in de bomen. Daar moet je je auto echt niet onder zetten."

Toch parkeert vlak daarna Hans zijn auto pal naast de Jaguar. Als hij ziet wat er met de auto gebeurd is, twijfelt hij even. Toch laat hij 'm staan. "Ik hoef maar heel even hier te zijn dus ik waag het erop", legt hij lachend uit. Ook hij schrikt als hij de Jaguar van dichtbij bekijkt. "Vreselijk! Die poep vreet zich helemaal in de lak. Ik denk dat 'ie nu 2000 euro minder waard is."