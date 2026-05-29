Parkeren op eigen risico, Jaguar besmeurd met vogelpoep in Valkenswaard

Vandaag om 11:44 • Aangepast vandaag om 13:58

"Wat zonde!" Dat roepen de meeste voorbijgangers bij het zien van de zwarte Jaguar die geparkeerd staat aan de Torenstaat in het centrum van Valkenswaard. De auto is helemaal ondergepoept door vogels die nesten hebben in de bomen langs het parkeerterrein. 

Verbouwereerd kijkt Berry naar de Jaguar. "Wat ziet 'ie eruit he? Echt Zonde!" Volgens Berry staat de auto al weken op het parkeerterrein onder de bomen geparkeerd. Daar zitten tientallen kauwen en roeken in en die kijken niet waar ze poepen. Het gevolg is dat vooral op de motorkap van de Jaguar een flink plakkaat vogelpoep zit. 

De vogels hebben vooral de motorkap te grazen genomen (Foto: Imke van de Laar)

Het doet Berry zichtbaar pijn. "Ik heb ook een klassieker, een oude Mercedes", legt hij uit. "Daarmee ga ik elke week naar de wasstraat of ik was 'm zelf. Dat iemand zijn auto zo verwaarloost, daar kan ik me niks bij voorstellen." 

"Vreselijk, die poep vreet zich helemaal in de lak."

Gerrit woont naast het parkeerterrein. Volgens hem weet niemand van wie de Jaguar is en staat de auto daar al heel lang geparkeerd. "Hij staat echt voor schandaal", vindt Gerrit. Volgens hem is de vogelpoep op het parkeerterrein een terugkerend probleem. "In het voorjaar maken kauwen en roeken nesten in de bomen. Daar moet je je auto echt niet onder zetten."

Toch parkeert vlak daarna Hans zijn auto pal naast de Jaguar. Als hij ziet wat er met de auto gebeurd is, twijfelt hij even. Toch laat hij 'm staan. "Ik hoef maar heel even hier te zijn dus ik waag het erop", legt hij lachend uit. Ook hij schrikt als hij de Jaguar van dichtbij bekijkt. "Vreselijk! Die poep vreet zich helemaal in de lak.  Ik denk dat 'ie nu 2000 euro minder waard is." 

Het wordt nog een hele klus om de auto weer schoon te krijgen (Foto: Imke van de Laar)

Buurman Gerrit is het daarmee eens. "Ik denk niet dat de auto nog te redden is. Ik denk dat 'ie zeker naar de spuiter moet. Maar als iemand hem op komt halen mag 'ie eerst mijn tuinslang wel even lenen", besluit hij lachend. 

Buurtbewoners Gerrit en Jos kijken hun ogen uit (Foto: Imke van de Laar)

