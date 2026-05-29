Boodschappentas met ruim een ton aan cash gevonden in huurbusje

Agenten hebben tijdens een verkeerscontrole bij Vught een plastic tas vol geld gevonden. Het ging om ruim 110.000 euro aan contant geld. Een 36-jarige man uit Zaandam is aangehouden op verdenking van witwassen.

De controle was op dinsdag 26 mei. De politie lette daarbij vooral op huurvoertuigen en signalen van ondermijning. Agenten haalden een gehuurd busje van de weg voor een controle.

De bestuurder kon geen huurovereenkomst laten zien. Agenten vertrouwden het niet en besloten het busje verder te bekijken. Onder de bijrijdersstoel vonden ze een witte plastic tas met daarin een flinke hoeveelheid contant geld.

Het geld is meegenomen voor verder onderzoek. De man is inmiddels weer vrij, maar hij blijft verdachte in de zaak.

Volgens de politie moet de man kunnen aantonen waar het geld vandaan komt. Als dat niet lukt, krijgt hij het bedrag niet terug.