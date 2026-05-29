Kerstkriebels in mei: Intratuin Halsteren zoekt fanatieke kerstdorpbouwers

Waar de meeste mensen in mei nog helemaal niet aan Kerstmis denken omdat de mussen van het dak vallen vanwege de hitte, is de Intratuin in Halsteren er al druk mee in de weer. Daar is nu zelfs een vacature voor een echte baan als fanatiek kerstdorpbouwer. " Je kan los met je creativiteit", vertelt een van de medewerkers.

Eigenlijk is de Intratuin in Halsteren het hele jaar bezig met Kerstmis. Zo is het thema voor het kerstdorp in november en december vorig jaar al gesmeed. Stipt op 1 augustus start het bouwen, want op 27 september gaat het dorp officieel open. Honderden vierkante meters

Een deel van het tuincentrum wordt helemaal leeggemaakt. Het team van de Intratuin gaat vanaf dan aan de slag om honderden vierkante meters te vullen. "Elke dag gaat een team bouwers aan de slag. Dag in dag uit zijn ze aan het bouwen", zegt medewerkster Isabelle Groenewegen.

En voor dat achtkoppige team zoekt het tuincentrum dus nog versterking. En daar krijgen ze ook nog voor betaald. Een echte baan dus. Wel eentje die je flexibel kan inrichten om naast ander werk te kunnen doen. Het tuincentrum plaatste hiervoor donderdag een oproep op sociale media. Kerstdorpen bouwen gaat volgens Isabelle over verhalen vertellen met herkenbare details: straatjes, iemand die omvalt met tassen vol kerstcadeaus of mannen op bankjes die het kerstshoppen even beu zijn. "Je moet echt out of the box kunnen denken", vertelt ze. 'Het is een droom'

De eilandjes waar bijvoorbeeld een snoepwereld, ski-dorp of kermis moet komen, zijn al bekend. Maar de invulling daarvan is helemaal aan de bouwers. "Voor alle fanatieke kerstdorpbouwers is het een droom. Je kan los met je creativiteit", zegt Isabelle. "Thuis zijn mensen vaak beperkt in ruimte en spullen. Hier is de ruimte eindeloos." Isabelle vertelt dat er na zo'n oproep altijd leuke 'sollicitaties' binnenkomen. Ook nu heeft het tuincentrum al verschillende reacties. "Het is een bepaald type persoon die dit heel leuk vindt", zegt ze. "Mensen vinden het geweldig om los te gaan met creativiteit. Om zo een eigen wereld te maken."

