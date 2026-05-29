Dode gevonden in sloot in Herpen, politie zoekt man met ontbloot bovenlijf

In een sloot aan de Hoefstraat in Herpen is vrijdagmiddag een overleden persoon gevonden in een sloot. De melding kwam rond kwart voor een binnen.

Veel is onduidelijk. De politie onderzoekt hoe de persoon is overleden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.

Burgernetmelding verstuurd

Vanwege de vondst is ook een Burgernetmelding verstuurd. De politie is op zoek naar een man met een donkere huidskleur. Hij heeft volgens de melding een ontbloot bovenlijf en draagt een zwarte broek en zwarte schoenen. Mogelijk heeft hij een rugzak bij zich.

Wat de betrokkenheid van deze man is, is niet duidelijk. De politie vraagt mensen die hem zien om 112 te bellen.

Verder onderzoek

“Wij zijn ter plaatse aan de Hoefstraat in Herpen waar we een overleden persoon hebben gevonden in een sloot”, meldt de politie. “Veel is nog onduidelijk. Wij doen verder onderzoek.”