Dode man (47) gevonden in sloot, misdrijf niet uitgesloten

In een sloot aan de Hoefstraat in Herpen is vrijdagmiddag een dode man gevonden. Het gaat om een 47-jarige man uit Berghem. De melding kwam rond kwart voor een binnen. De politie denkt aan een misdrijf, maar andere scenario's zijn ook nog mogelijk.

De politie is daar druk mee bezig. Daarbij wordt onder meer met een speciale camera de omgeving rond de sloot nauwkeurig vastgelegd. Zo krijgt de politie een goed beeld van de plek waar de man is gevonden en kunnen mogelijke sporen later verder worden onderzocht. Ook wordt er een drone gebruikt.

Burgernetmelding verstuurd

Vanwege de vondst is ook een Burgernetmelding verstuurd. De politie is op zoek naar een lange man met een donkere huidskleur. Hij heeft volgens de melding een ontbloot bovenlijf en draagt een zwarte kortebroek en zwarte schoenen. Mogelijk heeft hij een rugzak bij zich.

Wat de betrokkenheid van deze man is, is niet duidelijk. De politie vraagt mensen die hem zien om 112 te bellen. Ook een politiehelikopter vliegt in de buurt rond om vanuit de lucht te assisteren met de zoektocht.



Volgens een woordvoerder liggen alle scenario’s, waaronder een misdrijf, momenteel nog op tafel. Het onderzoek ter plaatse kan nog een aantal uur duren.

Pet naast de weg

Buurtbewoner Marco wordt in de middag opgeschrikt door sirenes van verschillende politiewagens. “Het was wel even schrikken”, zegt hij. In eerste instantie denkt hij dat er een ongeluk is gebeurd, maar later blijkt het om een dode te gaan. “Voordat alle commotie ontstond, ben ik er nog langs gelopen met de hond.”

“Ik zag op dat moment ook rechts van me een pet liggen, maar ik heb dat toen niet echt opgeslagen en ben doorgelopen”, zegt hij, nog geschrokken van wat zich zo dicht bij zijn huis heeft voorgedaan. “Waarschijnlijk lag de man toen al in de sloot.”



Volgens andere buurtbewoners zou rond de plek waar de man werd gevonden ook geschreeuw te horen zijn geweest. De politie kan niet verder ingaan op signalen uit de buurt.