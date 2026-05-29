Dode man (47) gevonden in sloot, zoektocht naar man in zwarte broek

In een sloot aan de Hoefstraat in Herpen is vrijdagmiddag een dode man gevonden. Het gaat om een 47-jarige man uit Berghem. De melding kwam rond kwart voor een binnen. De politie denkt aan een misdrijf, maar andere scenario's zijn ook nog mogelijk.

Redactie Geschreven door

Meerdere ambulances werden naar de plek gestuurd, maar hulp mocht niet meer baten. De brandweer plaatste schermen bij de sloot. De politie zette een groot gebied af voor onderzoek. Onder meer met een speciale camera en een drone wordt de omgeving van de sloot nauwkeurig vastgelegd. Daarmee hoopt de politie een zo goed mogelijk beeld van het gebied te krijgen en kunnen mogelijke sporen later verder worden onderzocht. Burgernetmelding verstuurd

Na de vondst van de man werd kort na een uur 's middags een melding van Burgernet verstuur. Daarin werd het signalement verspreid van 'een lange man met een donkere huidskleur'. Hij heeft volgens de melding een ontbloot bovenlijf en draagt een zwarte kortebroek en zwarte schoenen. Mogelijk heeft hij een rugzak bij zich.

Wat de betrokkenheid van deze man is, is niet duidelijk. De politie riep mensen die hem zagen op om 112 te bellen. Bij de zoektocht naar de man werd ook een politiehelikopter ingezet. Het onderzoek naar de dode man kan 'nog een aantal uren duren', zo liet een politiewoordvoerder vrijdag aan het eind van de middag weten. Pet naast de weg

Buurtbewoner Marco werd in de middag opgeschrikt door sirenes van verschillende politiewagens. "Het was wel even schrikken", zegt hij. In eerste instantie dacht hij dat er een ongeluk was gebeurd, maar later bleek het om een dode te gaan. "Voordat alle commotie ontstond, ben ik er nog langs gelopen met de hond." "Ik zag op dat moment ook rechts van me een pet liggen, maar ik heb dat toen niet echt opgeslagen en ben doorgelopen", zegt hij, nog geschrokken van wat zich zo dicht bij zijn huis is gebeurd. "Waarschijnlijk lag de man toen al in de sloot." Andere buurtbewoners vertellen aan Omroep Brabant dat ze geschreeuw hoorden. De politie kan niet verder ingaan op signalen uit de buurt.

Dode gevonden in sloot, politie zoekt man in zwarte broek (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).















Wil je niets missen? Stel Omroep Brabant dan in als voorkeursbron in Google. Zo doe je dat:

1. Ga naar de voorkeurspagina van Google of klik bij het kopje 'Voorpaginanieuws' op het icoontje ernaast

2. Zoek in de zoekbalk naar Omroepbrabant.nl

3. Selecteer ons in de resultaten

4. Voeg eventueel nog andere nieuwsbronnen toe die je graag wil volgen