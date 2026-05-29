Advertentie
Fotograaf bedreigd en beroofd van cameralenzen in bos
Vandaag om 14:11 • Aangepast vandaag om 14:34
Een fotograaf is donderdagavond beroofd in het Almbos in Giessen. De man was daar rond kwart over zeven foto’s aan het maken, toen hij werd aangesproken door een onbekende man.
Die vroeg volgens de politie wat de camera waard was. Toen de fotograaf zei dat hem dat niets aanging, werd hij bedreigd met een scherp voorwerp. De dader ging er daarna vandoor met twee cameralenzen.
Na de beroving vluchtte de man op een fiets in de richting van de Karbogerd. Het slachtoffer raakte niet gewond, maar volgens de politie heeft de beroving wel veel impact gehad.
De politie zoekt getuigen. Ook is er een signalement gedeeld van de verdachte. Het gaat om een man van rond de dertig jaar oud. Hij is ongeveer 1,70 meter lang, heeft een licht getinte huid, zwart krullend haar en bruine ogen. Hij droeg een zwart shirt en reed op een wat oudere herenfiets.
Advertentie
Advertentie