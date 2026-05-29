Fotograaf bedreigd en beroofd van cameralenzen in bos

Een fotograaf is donderdagavond beroofd in het Almbos in Giessen. De man was daar rond kwart over zeven foto’s aan het maken, toen hij werd aangesproken door een onbekende man.

Die vroeg volgens de politie wat de camera waard was. Toen de fotograaf zei dat hem dat niets aanging, werd hij bedreigd met een scherp voorwerp. De dader ging er daarna vandoor met twee cameralenzen.