Motorrijder (42) komt om het leven bij botsing met twee auto's

Een motorrijder is vrijdagmiddag overleden bij een zwaar verkeersongeluk op Het Loo in Bergeijk. Het ongeluk gebeurde toen een automobilist wilde afslaan en de motor vervolgens door twee auto’s werd geraakt. Het gaat om een 42-jarige man uit Luyksgestel.

De motorrijder reed van Luyksgestel richting Bergeijk toen het misging. Volgens de de politie sloeg een bestuurder vanuit de richting Bergeijk vermoedelijk linksaf, waarna de motor in de zijkant van de auto botste. Kort daarna werd de motorrijder geraakt door een tweede auto.

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden nog opgeroepen, maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De familie van het slachtoffer is snel op de hoogte gebracht en kwam naar de plek van het ongeluk.

De politie doet uitgebreid onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De weg, die Luyksgestel en Bergeijk met elkaar verbindt, werd voor onderzoek afgesloten.