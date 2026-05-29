Loes waarschuwt voor verkeerslicht, Boeb (94) drie dagen later aangereden

Drie dagen voordat haar 94-jarige buurman werd aangereden, waarschuwde Loes uit Eindhoven al voor het verkeerslicht bij de Rondweg en Tongelresestraat. Vooral ouderen zouden daar amper genoeg tijd hebben om over te steken. Vrijdag gebeurde precies waar ze voor vreesde. Boeb (94) werd geschept door een auto en belandde in het ziekenhuis.

Omroep Brabant heeft een meldpunt gestart voor verkeerslichten waar voetgangers voor hun gevoel bijna een sprintje moeten trekken om veilig aan de overkant te komen. Loes was een van de eerste Brabanders die zich meldde en deelde haar zorgen over het verkeerslicht in haar straat in het Omroep Brabant radioprogramma Afslag Zuid. "Ik heb oudere buren die met een rollator lopen. Die worden bijna van de weg af gereden", vertelde ze. "Op het moment valt het mee, maar dan zul je zien dat als je iets zegt dat er dan iets gebeurt." Drie dagen later is het raak en wordt haar buurman op dezelfde kruising aangereden. Gekneusde ribben

De 94-jarige Boeb werd geraakt terwijl hij overstak bij het verkeerslicht. “Boem, ik lag plat op de grond”, vertelt hij. “Ik heb pijn aan heel mijn linkerzijde, mijn knieën, mijn bips en mijn rug.” Hij houdt aan de aanrijding gekneusde ribben over. Na de klap werd hij met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een nacht ter observatie bleef. Inmiddels is hij weer thuis, maar de pijn is nog altijd hevig.

Volgens Boeb gebeurde het terwijl hij gewoon groen licht had. “Ik weet alleen dat ik met groen ga lopen, maar ik kan niet meer zo snel lopen vanwege de leeftijd.” "Het gaat hier vaker mis."

Bij het verkeerslicht zelf wijst Loes aan waar het misging. “Hier lag onze buurman en toen naar het ziekenhuis”, zegt ze. “Het gaat vaker mis hier. Heel vaak, regelmatig: brandweer, politie, ambulance.” Ook andere voetgangers herkennen het probleem. “Het stoplicht gaat wel snel weer op rood”, zegt een jonge vrouw bij de kruising. “Ik kan me voorstellen dat het voor ouderen lastig is.” Een andere voorbijganger vertelt: “Met een fiets aan de hand of als je wat ouder bent, dan moeten mensen vaak stoppen in het midden.” Een jongen die haastig oversteekt zegt: “Je moet hier altijd rennen. Voor ouderen is het niet te doen tegenwoordig.” Gemeente kende eerdere signalen

De gemeente Eindhoven laat weten dat er eerder al vragen zijn gesteld over de duur van het groene voetgangerslicht op deze kruising. Toch leidde dat niet tot aanpassingen. Volgens de gemeente is de groentijd 'voldoende lang om veilig over te steken', omdat er na groen nog een veiligheidstijd geldt waarin voetgangers hun oversteek kunnen afmaken. Wel zegt de gemeente dat de kruising wordt meegenomen in toekomstige plannen voor een nieuw ontwerp van de Ring en Tongelresestraat. Daarbij komt aandacht voor 'aantrekkelijkere en prettigere oversteekmogelijkheden voor voetgangers'.

