Crossers met bivakmutsen racen door winkelstraat en ontsnappen aan politie

De politie heeft afgelopen zaterdag 54 mensen op de bon geslingerd tijdens een grote controle rond de Kruisstraat en de Woenselse Markt in Eindhoven. Tijdens de controle scheurden onder meer twee mannen met bivakmutsen op crossmotoren door de winkelstraat. Zij wisten aan de agenten te ontkomen.

Daar bleef het niet bij. Zo werd ook een man staande gehouden die zonder geldig rijbewijs achter het stuur zat. Zijn auto was bovendien meermaals gezien bij verschillende diefstallen in de regio en werd daarom in beslag genomen. De bestuurder kon naar huis met een fikse boete voor rijden zonder rijbewijs.

Ook werden bestuurders betrapt op het onnodig veroorzaken van geluidsoverlast, rijden zonder geldige APK en bellen achter het stuur. Daarnaast werden boetes uitgedeeld voor openbare dronkenschap, bedelen en foutparkeren. In totaal werden er 54 bekeuringen uitgedeeld.

Motorcrossers met bivakmutsen

Bij een van de controles werden ook een slagwapen en een mes in beslag genomen. De eigenaar mocht eveneens naar huis met een bekeuring op zak.

Tijdens de controle kregen agenten ook twee mannen in het vizier die op crossmotoren door een drukke winkelstraat scheurden. De motorrijders droegen bivakmutsen, negeerden een stopteken van de politie en maakten zich al crossend uit de voeten. De politie doet onderzoek naar de motorcrossers.