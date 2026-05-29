Arrestatieteam haalt verwarde man met kruisboog na uren uit zijn huis

Een arrestatieteam is vrijdagmiddag ingezet om een verwarde man uit een huis in Sprang-Capelle te halen. De man hing rond halfvier schreeuwend uit het raam van zijn huis aan de Constantijnstraat. Hij had de ruit met een hamer ingeslagen. Volgens de politie had de man ook een kruisboog bij zich.

Agenten probeerden urenlang om de man tot rust te krijgen. Een politieonderhandelaar werd ingezet, maar ook die kreeg geen contact met hem. De situatie bleef gespannen en meerdere hulpdiensten rukten uit. Zo stonden er ambulances klaar en kwam de brandweer uit Breda met een redkussen. De brandweer van Sprang‑Capelle werd opgeroepen omdat de man eerder mogelijk een gaskraan had opengedraaid in een woning in Waalwijk.

Arrestatieteam grijpt in

Toen onderhandelen geen effect had, besloot de politie rond half zeven het arrestatieteam in te zetten. Volgens omstanders werd eerst een traangasgranaat naar binnen geschoten. Daarna klonken drie schoten van het arrestatieteam, dat vervolgens het huis binnenviel en de man overmeesterde. De man werd geboeid, kreeg een kap over zijn hoofd en werd naar buiten gebracht. Bij de ambulance is hij op een brancard gelegd en vastgemaakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Buurtbewoners zeggen dat het niet de eerste keer is dat de man voor overlast zorgt. Dronevlieger aangehouden

Terwijl de hulpdiensten bezig waren in de Constantijnstraat, besloot iemand uit de buurt om met een drone vlak langs het afgezette gebied te vliegen. De politie had zelf ook drones in de lucht. Agenten gingen meteen op zoek naar de dronevlieger en vonden hem in het Trampad. De man werd aangehouden en zijn drone is in beslag genomen. Volgens agenten was het 'een uiterst gevaarlijke en domme actie'.