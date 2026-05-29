Deze club staat door bijzondere wedstrijd landelijk op de kaart

DOSKO'32 is in één klap een bekende amateurclub in Nederland. Het eerste elftal van de voetbalclub uit Duizel won een wedstrijd van televisiezender ESPN en mocht vrijdagavond, live op tv, spelen tegen FC de Rebellen. Het vaandelteam verloor de 'Wedstrijd van jet Leven' met 1-2, maar voor DOSKO’32 is het een avond om nooit meer te vergeten. "Financieel is het goed, maar de gezelligheid is het belangrijkst", zegt penningmeester Jan Maas.

Televisiezender ESPN was dit keer niet bij PSV of Willem II, maar met de hele crew bij DOSKO’32, de kampioen in de vierde klasse E. Met Hans Kraay jr. als interviewer, met analist Marciano Vink aan de tafel en langs alle kanten van het veld een camera. Het waren niet de enige beroemdheden in Duizel, want bij FC de Rebellen stonden onder meer oud-profs Tom Beugelsdijk, Ruben Schaken en Dennis Gentenaar binnen de lijnen. In de tweede helft kreeg oud-international Glenn Helder speelminuten van trainer Robert Maaskant.

Er werd door de tegenstander en ESPN veel aan gedaan om er een avond vol humor van te maken. Zoals het moment dat scheidsrechter Roelof Luinge door zijn VAR Danny Koevermans naar het scherm werd geroepen bij een penaltymoment. Het duurde wel even voordat de 70-jarige Luinge bij zijn collega was, want daarvoor moest hij eerst een trap van de televisietoren op. En wat te denken van de sportmaaltijd in de rust. Geen shakes, maar broodjes hamburger met veel spek en saus kwamen het veld op. Ondanks de lollige momenten nam DOSKO’32 het duel uiterst serieus. Na een 1-0 voorsprong was de ruststand 1-1, waarna Helder in de slotfase vanaf de strafschopstip de eindstand op 1-2 bepaalde.

"Het was een zware pot, maar we hadden goed getraind", zegt speler Stan Jacobs. "Zoiets hebben wij als dorpsclub met bijna allemaal jongens uit Duizel nog nooit meegemaakt, geweldig voor de club." Langs de kant genoot clubicoon Harrie van Kessel (72) van de sfeer. Hij zat op de tribune samen met voormalig ploeggenoten waarmee hij in het verleden drie keer kampioen werd. "Sommige mannen had ik al twintig jaar niet meer gezien. Zo bijzonder dat we zijn uitgenodigd voor deze bijzondere wedstrijd. We genieten er met z’n allen van."

De club gaat nog langer profiteren van de Wedstrijd van je Leven, want penningmeester Jan Maas gaat overuren draaien. "We hebben vroeger ooit tegen PSV gespeeld, toen was het ook heel druk. Met 2500 mensen langs de kant is het financieel aantrekkelijk. Voor ons is het vooral belangrijk dat het erg gezellig is. Met supporters, met sponsoren, iedereen wilde erbij zijn. En later op de avond in de feesttent verwacht ik nog meer drukte."

