Voorzitter en navigator in oudste rally van Nederland: 'Steeds meer regels'

De ELE Rally blijft voor Radboud van Hoek een levenswerk. De 63-jarige Bestenaar is al ruim dertig jaar voorzitter van de organisatie achter de oudste autorally van Nederland en combineert die rol de laatste jaren met een opvallende extra functie: navigator in de wedstrijdauto.

Sinds 1993 is hij voorzitter van de stichting achter de ELE Rally. In die rol ziet hij hoe het evenement steeds complexer wordt om te organiseren. Strengere veiligheidsregels, milieueisen en een mondiger publiek zorgen voor extra uitdagingen. “Je moet voldoen aan steeds meer regels. Wij gaan mee met de tijd en daarom hebben we bijvoorbeeld een elektrische klasse,” aldus Van Hoek.

Van Hoek kwam als tiener al kijken bij de rally en groeide via een bestuursfunctie op jonge leeftijd door tot wedstrijdleider. Die rol vervulde hij dertig jaar lang. “Daarna heb ik het overgedragen aan de volgende generatie. Die zijn daar een stuk beter in”, zegt hij met een knipoog.

Navigator in auto nul

Dit jaar rijdt Van Hoek voor het eerst in de zogenoemde auto nul, samen met coureur Michael Smulders. Deze auto doet niet mee voor het klassement, maar rijdt vóór de eerste deelnemer om het parcours te controleren.

“Er was vanuit de organisatie een vraag wie er in de auto voor de eerste deelnemer stapte”, legt Van Hoek uit. “Ik vind een goed verloop van de wedstrijd belangrijker dan zelf meedoen. We krijgen de kans om eventueel in te grijpen en direct terugkoppeling te geven voor de organisatie.”

De combinatie van besturen en zelf in de auto zitten ziet hij als een voordeel. “Het is te vergelijken met voorzitters in het amateurvoetbal die zelf ook nog spelen. Je ziet meteen wat er beter kan.”

Unieke mix blijft aantrekkingskracht

Met inmiddels 61 edities achter de rug geldt de ELE Rally als de oudste rally van Nederland. Volgens Van Hoek is juist de variatie in het parcours de kracht van het evenement. “De proeven zijn overdag en in het donker, de wegen zijn verhard en onverhard en met de weersomstandigheden weet je het nooit. Die mix vind ik mooi.”

Ondanks de toenemende organisatorische druk blijft de betrokkenheid van vrijwilligers groot. “Allemaal doen we het op vrijwillige basis uit liefde voor de sport en het evenement”, zegt Van Hoek.