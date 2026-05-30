Man vertelt trots op beeld dat hij tegen gevel modezaak plast: 'Schaam je!'

Medewerkers van modezaak Chaos Jeans in Veldhoven spreken er zaterdag schande van. Op beelden van een beveiligingscamera is vol in beeld te zien dat een man tegen de etalage van de winkel staat te plassen. De man drukte ook nog op de intercomknop van de winkel om door te geven wat hij aan het doen was. De zaak heeft een foto van de man online gezet. "Waar is je fatsoen?!"

"Hij verkondigt trots tegen onze camera dat hij tegen onze etalage aan staat te pissen", laat een woordvoerder van Chaos Jeans weten op Instagram. Dit zou gebeurd zijn rond kwart voor twaalf 's avonds.

"Ik snap na een paar biertjes dat de nood hoog kan zijn, maar waar is je fatsoen?!", vraagt de woordvoerder van de zaak zich hardop af. "Schaam je!"

We snappen dat deze jongeman misschien niet meer helemaal helder was, maar ga de volgende keer gewoon bij de kroeg binnen naar het toilet! "Een bloemetje voor de glazenwasser zou zeer gewaardeerd worden!"