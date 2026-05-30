Dode Berghem: verspreiden onterecht verdachtmakende foto kan niet zomaar

Op sociale media gaat een foto rond van een man die in verband wordt gebracht met de dood van de 47-jarige man uit Berghem, terwijl hij daar niets mee te maken blijkt te hebben. Het delen van zo'n foto blijft niet zonder gevolgen. Welke risico's loop je als je dit doet?

Smaad en laster De politie riep vrijdag al op de foto niet te verspreiden . Wie de foto wél deelt kan met verschillende strafbare feiten te maken krijgen, zoals smaad en laster.

De foto gaat rond via WhatsApp, zegt een woordvoerder van de politie Oost-Brabant zaterdag. "Zelfs al zou de verdenking kloppen, er gelden strenge regels voor privacy en portretrecht", vertelt ze.

"Als je een foto van iemand rondstuurt met daarbij een beschuldiging, tast je iemands goede naam aan", legt de woordvoerder uit. "Doe je dit bewust om iemand zwart te maken en de beschuldiging klopt niet, dan is er sprake van laster. Is de bewering wel waar maar wordt iemands reputatie onnodig beschadigd dan kan dat onder smaad vallen."

Je kan dan bijvoorbeeld een gevangenisstraf, taakstraf of geldboete krijgen.

Doxing

Als je naast de foto ook nog andere persoonsgegevens deelt, spreek je van doxing. Hierbij spelen intimidatie en kwade opzet een rol. Je loopt het risico op een gevangenisstraf of geldboete.

Portretrecht en privacywetgeving

Ook kan je te maken krijgen met het portretrecht. Daarbij gaat het om een civiele kwestie. Iemand van wie een foto zonder toestemming wordt verspreid, kan naar de rechter stappen en bijvoorbeeld een schadevergoeding eisen. Daarnaast is het delen van een foto en persoonsgegevens zonder toestemming in strijd met de privacywetgeving.

"Als je vermoedt dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd, deel de foto dan niet zelf op WhatsApp of sociale media maar meld het bij de politie", benadrukt de woordvoerder. "Alleen de politie en het Openbaar Ministerie mogen opsporingsfoto's verspreiden, al dan niet onherkenbaar gemaakt."