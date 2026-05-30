WK-straat in Eindhoven voor iedereen: ‘Zo is er altijd iemand blij’

“Hé buurman! Wanneer gaan jullie je vlag nou eens ophangen?” roept Ray naar de overkant van de straat. In de Mercuriuslaan in de Eindhovense wijk Eckart zijn ze druk met de voorbereidingen voor het WK. De straat hangt vol met slingers, oranje zeilen en vlaggetjes. Maar wie goed kijkt, ziet dat het hier niet alleen om het Nederlands elftal draait.

Turkije, Marokko, Suriname, Brazilië, Mexico of Frankrijk: er wappert van alles boven de straat. Het idee komt van Jay Manichand (40), geboren en getogen in de wijk. “Overal zie je alleen maar oranje. Maar zodra Nederland eruit ligt, is de sfeer vaak ook meteen weg”, zegt hij. “Dus dacht ik: als we nou vlaggen van alle landen ophangen, dan kunnen we tot het einde van het WK gewoon meegenieten!”

Jay hangt zelf de Surinaamse vlag uit. “Dat zijn mijn roots. Suriname doet dan niet mee, maar ze hebben wel meegedaan aan de kwalificatie. Dus ook die vlag hoort erbij.” Iedereen is hier volgens Jay welkom om het WK te komen kijken en mee te versieren: “Er komen nog veel meer vlaggen bij: een grote Marokkaanse, Kroatische, Turkse, Antilliaanse, Iraakse en ook een Iraanse vlag. De bedoeling is dat de hele straat vol komt te hangen.”

In de straat hangen al veel vlaggetjes van allerlei landen (foto: Floortje Steigenga).

Bij de rotonde wijzen er straks bordjes met ‘Oranjestraat hier’ de weg. Langzaam komt er steeds meer kleur in de straat. Buurman Rachid vindt het prachtig. “Voetbal brengt mensen samen. Als niemand iets doet, wordt het hier maar saai. Zo gebeurt er tenminste nog wat en worden mensen wat positiever. Niet alleen werken, slapen en weer werken, maar ook wat meer bij elkaar komen. Dat is belangrijk.”

Bij aankomst in de straat is al meteen te zien dat het hier niet alleen om oranje draait (foto: Floortje Steigenga).