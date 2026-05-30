Willem II sluit het seizoen af en neemt afscheid van spelers

Willem II sluit het seizoen 2025-2026 af met een afscheid van spelers, waaronder Mounir El Allouchi en Raffael Behounek. Zij vertrekken deze zomer na afloop van hun contracten.

Gevonden voor jou

De Tilburgse voetbalclub Willem II heeft het seizoen zaterdag feestelijk afgesloten na een succesvolle promotie naar de Eredivisie. Tegelijkertijd werd afscheid genomen van verschillende spelers. Gijs Besselink, Samuel Bamba en Calvin Twigt keren na een huurperiode terug naar hun oorspronkelijke clubs. Daarnaast heeft de club besloten om de aflopende contracten van Mounir El Allouchi en Raffael Behounek niet te verlengen.

El Allouchi speelde afgelopen seizoen een belangrijke rol bij Willem II. Hij kwam tot 38 wedstrijden, waarin hij vijf doelpunten maakte en zes assists gaf. Zijn laatste assist leverde hij tegen FC Volendam. Behounek, die als verdediger meerdere seizoenen actief was bij Willem II, wordt na zijn vertrek benoemd tot ‘Koningskind’, een eretitel binnen de club. Hij speelde ook dit jaar een belangrijke rol in het team van trainer John Stegeman.

Promotie naar de Eredivisie

Mede door de promotie naar de Eredivisie heeft Willem II besloten de opties in de contracten van Thomas Verheydt en Alessandro Ciranni te benutten. Beide spelers blijven daardoor bij de club en gaan het komende seizoen deel uitmaken van de selectie.

Naast de vertrekkende spelers is Willem II nog in gesprek met Thomas Didillon-Hödl, Nick Doodeman en Wouter van der Steen over hun toekomst bij de club. Het is nog niet bekend of zij hun contracten zullen verlengen.

Met het afscheid van de spelers en de promotie naar de Eredivisie kijkt Willem II vooruit naar een nieuwe uitdaging. De club en fans hopen op een succesvol seizoen in de hoogste voetbalcompetitie van Nederland.