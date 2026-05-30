Botsing met auto wordt 82-jarige vrouw op fiets fataal

Een 82-jarige vrouw uit Roosendaal is overleden nadat ze woensdag op haar fiets werd aangereden door een automobilist. Het ongeluk gebeurde op de Bovendonk in Roosendaal.

Dat heeft de politie Bergen op Zoom en Roosendaal bekendgemaakt op hun kanaal op Whatsapp.

Het ongeval gebeurde woensdagochtend rond kwart voor tien. De vrouw raakte zwaargewond na een botsing met een auto. Ze werd met spoed en onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerder van de politie weet niet wanneer de vrouw precies is overleden. Het onderzoek naar de toedracht is afgerond, daar wordt verder niets over bekendgemaakt.