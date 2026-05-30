Inbreker betrapt in Sint-Michielsgestel: buurtbewoner zet achtervolging in

Een inbreker is zaterdagavond op heterdaad betrapt door een buurtbewoner aan de Monseigneur Bekkersstraat in Sint-Michelsgestel. De buurtbewoner zette de achtervolging in.

De achtervolging was zonder succes, want de inbreker ging er vandoor. Burgernet heeft vervolgens een bericht gedeeld met de oproep om uit te kijken naar de verdachte.

Een kozijn zou zijn geforceerd om het huis binnen te komen. De bewoner was op dat moment niet thuis.

Agenten doen zaterdagavond buurtonderzoek en horen getuigen. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden.

Het is niet bekend of de inbreker buit heeft gemaakt.