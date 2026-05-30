Conflict tussen voetbalsupporters in Wijk en Aalburg: politie grijpt in

De politie heeft zaterdagavond moeten ingrijpen bij een conflict tussen voetbalsupporters in Wijk en Aalburg. De politie heeft de supporters naar een parkeerplaats geleid. Tijdens het conflict zijn mensen lichtgewond geraakt.

Neutraal terrein De wedstrijden waren op een voetbalveld in Wijk en Aalburg omdat die op neutraal terrein gespeeld moesten worden. De politie kwam met meerdere voertuigen ter plaatse.

De supporters waren van amateurclubs uit Zwijndrecht en Werkendam, laat een politiewoordvoerder weten.

Volgens de woordvoerder is het niet duidelijk om hoeveel supporters het ging en waarom er een conflict was.

Supporters zijn lichtgewond geraakt, maar over de verwondingen is niets bekend. De woordvoerder weet wel dat de verwondingen niet ernstig zijn.

Controle

De politie heeft de supporters en de bussen gecontroleerd. Het is niet duidelijk of daarbij iets is gevonden.

Rond kwart over zeven was de situatie weer rustig en mochten de bussen weer verder rijden.

Er is niemand aangehouden.