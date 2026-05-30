Passagier springt uit luchtballon en komt om het leven in Zundert

Een persoon is zaterdagavond uit een luchtballon gesprongen in Zundert en is daarbij om het leven gekomen. Brandweer, politie en ambulances kwamen naar Zundert en startten een grote zoekactie omdat onduidelijk was waar het slachtoffer terecht was gekomen.

De ballonvaarder heeft direct de hulpdiensten ingeschakeld. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. De brandweer kwam met een hoogwerker in actie.

Hulpdiensten hebben langere tijd gezocht naar het slachtoffer, onder meer in de omgeving van Sporthal 'Onder de Mast'. Uiteindelijk is de persoon aangetroffen in een tuin aan de Elzenstraat in Zundert.

Het ongeval trok veel bekijks, buurtbewoners stonden massaal op straat. Voor mensen in de omgeving die het ongeval hebben zien gebeuren, is slachtofferhulp ingeschakeld.

Een woordvoerder van de politie heeft sterk het vermoeden dat er sprake is van suïcide en geeft daarom niet meer informatie.