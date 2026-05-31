Man overleden bij ongeluk op A67 bij Lierop

Een man is in de nacht van zaterdag op zondag overleden op de snelweg A67 bij Lierop. Dat meldt de politie. Het ongeluk werd rond een uur 's nachts bij de politie gemeld door de bestuurder van de auto die het slachtoffer raakte.

De aanrijding vond plaats op de snelweg van Eindhoven naar Venlo. De politie weet nog niet wat er precies is gebeurd en wil weten hoe de man op de snelweg is terechtgekomen. Ze vermoedt dat hij op de snelweg liep en is aangereden, maar het is ook mogelijk dat hij al op de snelweg lag en vervolgens is geraakt.

Ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend, zo laat een woordvoerder van de politie weten. Er is vooralsnog niemand aangehouden.

De politie zette de snelweg richting Venlo bij Lierop af om onderzoek te doen. Het verkeer werd zolang omgeleid.