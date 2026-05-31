Voetganger overleden bij ongeval op A67 bij Lierop

Een man is in de nacht van zaterdag op zondag overleden nadat hij vermoedelijk is aangereden op de snelweg A67 bij Lierop. Dat meldt de politie.

Het ongeval is rond 01.00 uur bij de politie gemeld door de bestuurder van een personenauto die het slachtoffer heeft geraakt. Dat gebeurde op de A67 van Eindhoven naar Venlo bij Lierop.

De politie weet nog niet wat er precies is gebeurd en wil weten hoe de man op de snelweg terecht is gekomen. Ze vermoedt dat hij op de snelweg liep en is aangereden maar het is ook mogelijk dat hij al op de snelweg lag en vervolgens door een voertuig is geraakt.

Ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend, zo laat een woordvoerder van de politie weten. Er is niemand aangehouden.

De politie heeft de snelweg richting Venlo bij Lierop afgezet om onderzoek te doen. Het verkeer wordt omgeleid.