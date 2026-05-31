Bewoner niet gewond bij brand die zijn huis verwoest
Vandaag om 08:22 • Aangepast vandaag om 11:14
Een hoekhuis aan de Lorentzstraat in Roosendaal is zondagochtend door brand verwoest. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit de achterkant van het huis.
De brandweer had het vuur snel onder controle. Een hoogwerker werd ingezet om de brand vanaf het dak te kunnen bestrijden.
De bewoner van het huis raakte niet gewond. Hoe het vuur kon uitbreken, wordt onderzocht.
Het huis naast dit hoekhuis zou bij de brand ook schade hebben opgelopen.
