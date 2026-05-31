Brand verwoest huis in Roosendaal, vlammen sloegen uit achterkant woning

Vandaag om 08:22 • Aangepast vandaag om 09:49
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
Een hoekhuis aan de Lorentzstraat in Roosendaal is zondagochtend door brand verwoest. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit de achterkant van het huis. 

De brandweer had het vuur snel onder controle. Een hoogwerker werd ingezet om de brand vanaf het dak te kunnen bestrijden.

De bewoner van het huis raakte niet gewond. Hoe het vuur kon uitbreken, wordt onderzocht. 

Het huis naast dit hoekhuis zou bij de brand ook schade hebben opgelopen. 

