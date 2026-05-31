Jan Vioen, jaren clubarts van Willem II, op 86-jarige leeftijd overleden

Jan Vioen, jarenlang clubarts van Willem II, is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij was sinds 1972 verbonden aan de Tilburgse club en vervulde in die periode verschillende rollen, waaronder die van voorzitter. Dat meldt Willem II.

Jan Vioen, door velen "Doc" genoemd, begon in 1972 als medisch begeleider van de selectie van Willem II. Twee jaar later werd hij clubarts. Hij deed dit naast zijn werk als huisarts in Berkel-Enschot. In 1977 werd hij voorzitter van de club, een functie die hij vijf jaar combineerde met zijn werk als clubarts.

Grote waardering

Voor zijn werk bij Willem II kreeg Vioen veel erkenning. In 1996 werd hij benoemd tot erelid en in 2003 werd hij onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Daarnaast ontving hij meerdere onderscheidingen, waaronder de Zilveren Legpenning van Tilburg in 2012, ter gelegenheid van zijn veertigjarig jubileum als clubarts.

Zijn afscheid in 2015, tijdens een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag, kreeg een bijzonder tintje. Een 'blessure' van speler Mitchell Dijks gaf Vioen de kans om nog één keer het veld op te rennen. Na afloop werd hij door de selectie op een troon door het stadion gedragen.