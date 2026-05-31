Gemeente Zundert biedt steun na dodelijk ballonincident

Gemeente Zundert houdt zondagmiddag een bijeenkomst na de ingrijpende gebeurtenis zaterdagavond. Er sprong boven het dorp iemand uit een luchtballon en die is overleden. Burgemeester Joyce Vermue laat weten dat de bijeenkomst bedoeld is voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

"Mijn gedachten en medeleven gaan in de eerste plaats uit naar de familie en ballonvaarder", schrijft burgemeester Vermue in een bericht op Facebook. "Ik kan me goed voorstellen dat veel inwoners het incident hebben zien gebeuren. Het is mooi weer, veel mensen zijn buiten en ook wanneer een ballon boven ons dorp voorbij komt, kijken we."

De ontmoeting is om vier uur in het gemeentehuis van Zundert. Iedereen die eerder behoefte heeft aan contact, kan bellen met Slachtofferhulp.

'Ontzettend aangedaan'

Ook binnen de ballonvaartwereld is de impact groot. Alex Jan Barends, voorzitter van de afdeling ballonvaren van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, zal zondag aanwezig zijn bij de bijeenkomst. "Onze gedachten gaan uit naar het slachtoffer en alle betrokkenen", zegt hij. "Iedereen is ontzettend aangedaan."

Volgens Barends hebben het ballonvaartbedrijf en de piloot na het incident gehandeld zoals daarvoor wordt getraind. "Op het moment dat er zoiets gebeurt, treedt er een noodplan in werking. Iedereen wist wat er moest gebeuren. De autoriteiten zijn meteen gewaarschuwd en ook andere ballonnen zijn direct geland."