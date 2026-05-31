Man belt 160 keer 112 op één dag, agenten zetten hem vast in cellencomplex

Een 41-jarige man is zaterdag aangehouden in Roosendaal nadat hij meer dan 160 keer noodnummer 112 belde. Zodra er werd opgenomen begon hij de centralist uit te schelden.

In de middag gingen agenten bij de man thuis langs om hem ervan te overtuigen te stoppen met bellen. Toen deed er niemand open. Aan het begin van de avond, na ruim 140 telefoontjes, besloten agenten opnieuw naar het huis te gaan om de beller aan te houden en zo het bellen te laten stoppen.

Toen deed de man wel open toen ze aanbelden. "Hij was op dat moment aan het bellen met... 112."

Uiteindelijk bleek de man meer dan 160 keer 112 gebeld te hebben op één dag. Hij is vastgezet in het cellencomplex in Breda en wordt zondag gehoord door de recherche. Zijn telefoon is in beslag genomen. Er is een zorgmelding gedaan.