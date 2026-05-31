Overleden motorrijder op N271 bij Molenhoek is man (42) uit Oss

De motorrijder die zaterdagavond om het leven kwam op de N271 bij het Limburgse Molenhoek is een 42-jarige man uit Oss. Dat maakte de politie zondag bekend.

Het ongeluk, waarbij geen ander verkeer was betrokken, vond rond kwart over zeven 's avonds plaats. Volgens de politie lijkt het erop dat de man door nog onbekende reden de macht over het stuur verloor en daardoor van de weg raakte.

De N271 werd vanwege het onderzoek een tijd lang afgesloten. Mensen die het ongeluk zagen gebeuren, worden in contact gebracht met Slachtofferhulp.