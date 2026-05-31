Beachvolleybalster Raïsa Schoon verliest finale toernooi in Tsjechië

Beachvolleybalster Raïsa Schoon uit Werkendam is er samen met Katja Stam niet in geslaagd om het Elite16-toernooi te winnen. De finale was zondag in het Tsjechische Ostrava.

Het Canadese duo Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson was met 21-16 en 21-14 te sterk. Voor Schoon en Stam was het de eerste keer dit seizoen dat ze een medaille behaalden bij een Elite16-toernooi. Eerder eindigden ze in Brazilië een keer als negende en twee keer als vijfde.

De Werkendamse vormt sinds 2019 een koppel met Stam en samen boekten ze de nodige successen. In 2022 bereikten ze de eerste plaats op de wereldranglijst.

Ze waren als koppel op de Olympische Spelen van Tokio in 2021. Toen waren ze uitgeschakeld na tussenronde. Ook waren ze bij de Spelen van Parijs in 2024, waar ze zijn gestrand in de achtste finales.