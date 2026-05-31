Navigatie overslaan
Ontdek

Beachvolleybalster Raïsa Schoon verliest finale toernooi in Tsjechië

Vandaag om 16:09 • Aangepast vandaag om 16:42
Raïsa Schoon tijdens eerdere wedstrijd (foto: ANP).
Raïsa Schoon tijdens eerdere wedstrijd (foto: ANP).

Beachvolleybalster Raïsa Schoon uit Werkendam is er samen met Katja Stam niet in geslaagd om het Elite16-toernooi te winnen. De finale was zondag in het Tsjechische Ostrava. 

Profielfoto van Romee van der Heijden
Geschreven door
Romee van der Heijden

Het Canadese duo Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson was met 21-16 en 21-14 te sterk. Voor Schoon en Stam was het de eerste keer dit seizoen dat ze een medaille behaalden bij een Elite16-toernooi. Eerder eindigden ze in Brazilië een keer als negende en twee keer als vijfde. 

De Werkendamse vormt sinds 2019 een koppel met Stam en samen boekten ze de nodige successen. In 2022 bereikten ze de eerste plaats op de wereldranglijst. 

Ze waren als koppel op de Olympische Spelen van Tokio in 2021. Toen waren ze uitgeschakeld na tussenronde. Ook waren ze bij de Spelen van Parijs in 2024, waar ze zijn gestrand in de achtste finales. 

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.