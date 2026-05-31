Spookrijder veroorzaakt botsing in Oisterwijk

Vandaag om 17:19 • Aangepast vandaag om 20:35
Botsing in Oisterwijk (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
Op de Pannenschuurlaan in Oisterwijk heeft een spookrijder zondagmiddag een frontale botsing veroorzaakt. De bestuurder was onder invloed van alcohol. 

De automobilist wilde keren omdat de N65 wegens werkzaamheden was gesloten, waarna die een stuk tegen de richting in reed. Een auto die op dat moment ook op de Pannenschuurlaan reed, toeterde nog. Dat had geen nut meer, want een botsing volgde. 

De spookrijder raakte lichtgewond en is ter plaatse behandeld. Hij was onder invloed van alcohol en is aangehouden. De andere automobilist raakte niet gewond. 

Een berger komt ter plaatse om de voertuigen daar weg te halen. De politie doet verder onderzoek. 

Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink
