Man gewond na metershoge val uit raam in Eindhoven

Een man is zondagmiddag van zo'n negen meter hoogte uit een raam in Eindhoven gevallen. Dat gebeurde in zijn woning aan de Blaarthemseweg. De man was nog bij kennis en is naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat uit van een ongeluk.

Het ongeluk gebeurde iets na half vijf. Het is onduidelijk hoe de man uit het raam kon vallen. De politie doet daar onderzoek naar. Volgens een politiewoordvoerder was het slachtoffer mogelijk onder invloed van alcohol of drugs.

Volgens de woordvoerder heeft de man een flinke hoofdwond opgelopen. Een trauma-arts was ingevlogen. De man is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.